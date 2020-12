von Tim Schäfer, Euro am Sonntag Die knapp 87.000 Apartments des Vermieters liegen in dicht besiedelten Regionen mit hohem Durchschnittseinkommen rund um große Küstenstädte. Darunter sind Boston, New York und San Francisco. Diese Metropolen erlebten während der Pandemie einen Exodus. Im dritten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...