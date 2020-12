HALBERSTADT (dpa-AFX) - Bereits einen Tag vor dem bundesweiten Start der Corona-Impfungen sind am Samstag in Halberstadt in Sachsen-Anhalt die ersten Senioren immunisiert worden. Im Seniorenzentrum Krüger bekam die 101 Jahre alte Edith Kwoizalla die erste Impfung. Beobachtern zufolge nahm sie den Pieks gelassen und mit einem Lächeln hinter dem Mund-Nasen-Schutz entgegen. Der Landkreis habe zuvor angefragt, ob die Einrichtung vorbereitet sei, sagte Betreiber und Pflegefachkraft Tobias Krüger. "Jeder Tag, den wir warten, ist ein Tag zu viel", sagte er. Deutschlandweit war der Start der Impfungen für Sonntag geplant.

Insgesamt wollten sich Krüger zufolge in der Halberstädter Einrichtung 40 der 59 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 10 von rund 40 Mitarbeitenden impfen lassen. Auch er selbst habe das Angebot angenommen, er halte die Impfung für sinnvoll. "Ich verstehe aber auch die Bedenken", sagte Krüger. Am 15. Januar stehe in seiner Einrichtung die zweite Impfung an, die für die Immunisierung nötig ist.

Das Infektionsgeschehen ist weiter hoch in Sachsen-Anhalt - es liegt über dem bundesweiten Durchschnitt. Am Samstag meldete das Sozialministerium für das Land 211,55 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen, bundesweit waren es zuletzt 171 gewesen.

Der offizielle Impfstart ist in Deutschland für Sonntag geplant. Am Samstag wurden einige Zehntausend Impfdosen ausgeliefert. Sie werden von den zuständigen Landesbehörden an Impfzentren und mobile Teams verteilt. Zuerst sollen Menschen über 80 Jahre sowie Pflegekräfte und besonders gefährdetes Krankenhauspersonal immunisiert werden./dh/DP/zb