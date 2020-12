Nestlé: Schweizer Klassiker für jedes gut ausbalancierte Depot

Nestle´ (WKN: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350) gehört in jedes gut ausbalancierte Depot. Die Dividenden fließen auch in wirtschaftlich turbulenten Zeiten. Außerdem hat sich das Management das Ziel gesetzt, das in den vergangenen Jahren nicht immer überzeugende Wachstum aus eigener Kraft anzukurbeln.

Dies will man erreichen, indem das Traditionsunternehmen sich noch besser auf neue Trends einstellen möchte. So lieben die Menschen ihre Haustiere und vermenschlichen diese immer mehr. Dies machte die Purina-Produkte zu einem wichtigen Wachstumstreiber.

Den vollständigen Artikel lesen ...