Der Einzelhandel legte zu, aber Amazon [WKN: 906866] ist auch in diesem Jahr wieder große Abräumer im Weihnachtsgeschäft. Diese Gesamtsumme der Verkäufe soll um 3% zugelegt haben gegenüber 2019, berichtet Seeking Alpha (Quelle) basierend auf den Daten von Mastercard SpendingPulse unter Ausschluss der Verkaufsumsätze von Automobilen und Benzin.Dass in Coronazeiten und unter Lockdownbedingungen die Umsätze überhaupt so stark zulegen, ist schon eine Nachricht für sich. Allerdings wurden die Daten diesmal auch für einen verlängerten Zeitraum ermittelt, nämlich vom 24. Oktober bis 24. Dezember. ...

