Letzte Handelswoche im DAX 2020: Chartausblick

Mit erhöhter Volatilität startete die Weihnachtswoche im DAX, endete dann jedoch versöhnlich. Mit einem Abstand von rund 200 Punkten zum Allzeithoch hält sich der Index alle Chancen auf einen neuen Rekord vor dem Jahreswechsel offen.

Der Montag schockte die Anleger erst einmal, die am Verfallstag zuvor das Allzeithoch anvisiert hatten. Die Woche startete sehr schwach und brachte mit dem Eintauchen in die bekannte Range noch einmal negativen Wind auf's Parkett. Bis auf 13.060 Punkte rutschte der DAX ab, bevor die Käufer wieder vermehrt in Erscheinung traten.

Sie fassten nach diesem Kursrutsch Mut und schafften es direkt am Dienstag, die Range wieder zu verlassen. Der Mittwoch vor Weihnachten baute dieses Kaufsignal weiter aus und vollzog mit dem Hochpunkt bei 13.601 Punkten fast ein komplettes Reversal auf die Montagsverluste:

DAX holt Wochenverlust fast auf

Dabei sank zwar das Volumen, doch die Richtung wurde bis zum Handelsende beibehalten. In Summe verlor der DAX damit zwar einige Punkte auf Wochensicht, konnte jedoch den Dezember wieder in den Plusbereich bringen und auch das aktuelle Jahr mit +1,28 Prozent in positive Bahnen lenken.

Die drei Handelstage vor Weihnachten skizzierten sich wie folgt:

Handelstage des DAX vor Weihnachten 2020

Was kann man nach dem Verlassen der Range nun wieder auf der Oberseite erwarten?

Den vollständigen Artikel lesen ...