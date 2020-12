Wir starten unseren Jahresrückblick Edelmetalle mit einem Interview mit Dominik Lochmann, Geschäftsführer der ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KG mit Sitz in Rheinstetten (BW) und Schänis (nahe Zürich). Die ESG zählt zu den Marktführern im europäischen Edelmetallhandel und Herr Lochmann dürfte vielen als Erfinder der knickbaren Tafelbarren (CombiBars) bekannt sein.NTG24.de: Während des ersten Corona-Lockdowns im Frühjahr gab es einen enormen Andrang auf Edelmetalle, während gleichzeitig logistische Probleme in den Lieferketten die Verfügbarkeit vieler Sorten einschränkten. Wie haben Sie die Situation erlebt?Lochmann: So einen Run auf Edelmetalle hatten wir tatsächlich noch nie. Gleichzeitig hatten ja auch die Produzenten mit der Krise zu kämpfen und mussten ihre Produktion drosseln, auf mehrere Schichten verteilen, und teilweise sogar stilllegen. Auch der Nachschub des Rohstoffes Gold aus Afrika und Asien kam ins Stocken, da zum einen die Minen dort natürlich auch mit Schließungen zu kämpfen hatten, und außerdem der Transport eine Herausforderung war, da ja der Flugverkehr so gut wie eingestellt worden war. Wir hatten uns zum Glück unser Lager rechtzeitig gefüllt und aufgrund guter Vernetzung in der Branche fast durchgehend Barren und Münzen anzubieten gehabt. Einzelne Stückelungen gingen natürlich auch bei uns mal aus, aber Gold ist Gold, und die Käufer waren ja zum Großteil froh überhaupt sofort verfügbare Ware erwerben zu können.

