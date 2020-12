BMW will in den kommenden Jahren deutlich mehr Elektroautos bauen als geplant. Allerdings warnte BMW-Chef Zipse - nicht zum ersten Mal - vor einem zu langsamen Ausbau der Ladeinfrastruktur. Der deutsche Autobauer BMW hat angekündigt, seine Elektro-Offensive noch einmal deutlich zu verschärfen. Wie Konzernchef Oliver Zipse der Augsburger Allgemeinen Zeitung sagte, wolle sein Unternehmen in den Jahren 2021 bis 2023 rund 250.000 Elektroautos mehr bauen als ursprünglich geplant. Basis dafür sei auch, dass alle vier deutschen BMW-Werke ab 2022 bereit seien, reine Elektroautos zu fertige...

