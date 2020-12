Ich hoffe ihr hattet ein paar ruhige Weihnachtsfeiertage. Das Brexit-Kino ist nun erstmal vom Tisch. Ähnlich wie auch die nun begonnene Impfstoff-Lieferung etwas Risiko aus dem Mark nimmt und die fortwährende Bereitschaft aller Instanzen mit Hilfsgeldern zu retten was zu retten geht. Noch dazu verschwindet bald auch noch Trump in die politische Bedeutungslosigkeit. Das nimmt dem Markt so einige Gründe überhaupt in Kürze mal nachhaltig auch zu fallen. ...

