Corona gibt unserer Gesellschaft etwas sehr Wertvolles: das Gefühl dafür, wann wir zu Hause bleiben müssen. Dieser Winter könnte das Ende der Präsenzpflicht sein. "Deine Tochter war Patient 0", sagte neulich ein Bekannter von mir. Stimmt nicht, ändert aber nichts: Wir wurden alle krank. Meine Tochter, seine Tochter, sein Sohn, er, mein Freund, andere Familien in unserem Bekanntenkreis und, für mich eher unerwartet - am Ende sogar ich, aber natürlich am Wochenende. Und ich lehne Erkältungen eigentlich aus Prinzip ab. Es war ein Kita-Virus, das uns ...

Den vollständigen Artikel lesen ...