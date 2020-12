Gut dreieinhalb Jahre haben die beiden Parteien um eine Einigung gerungen und sind ausgerechnet an Heiligabend endlich dazu gekommen. Damit können Großbritannien sowie die Europäische Union ihre Gesichter bewahren, zweifelsfrei wird es auf beiden Seiten aber trotzdem nur Verlierer geben. Zumindest wurde das befürchtete Chaos bei einem No-Deal-Brexit abgewendet, einen Vorgeschmack darauf hatte kurz zuvor die Abschottung Europas bei der aufgetretenen Corona-Virus-Mutation gegeben und vermutlich die beiden Parteien zu einer Einigung gedrängt. Entsprechend stark zeigte sich das britische Pfund (GBP) zur Gemeinschaftswährung (EUR) in der abgelaufenen Woche, sodass in den nächsten Handelstagen nun eine klare Richtung eingeschlagen werden dürfte.

Pfund wertet wieder merklich auf

Ein Blick auf den Kursverlauf der letzten Monate offenbart eine nervenzerreißende Seitwärtsphase mit sehr großen Kursausschlägen. Bei einem Bruch der Horizontalunterstützung und Nackenlinie einer potenziellen ...

