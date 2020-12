Der Goldpreis kann seinen Aufwärtstrend, den er bereits vor Weihnachten begonnen hat, auch heute im frühen Handel fortsetzen. Zum Auftakt in den europäischen Handel notiert Gold über der Marke von 1.880 Dollar. Auch Silber kann zulegen. Der kleine Bruder von Gold nähert sich der Widerstandszone um den Bereich von 26,50 Dollar. Doch was heißt eigentlich kleiner Bruder? Wenn es nach einer Umfrage des Internetportals kitco.com geht, dann dürfte Silber im kommenden Jahr den Goldpreis in den Schatten ...

