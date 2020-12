Die Impfungen gegen das Coronavirus sind bundesweit angelaufen. Bereits am Samstag sind in einem Seniorenzentrum n Sachsen-Anhalt die ersten Bewohner geimpft worden. Zum offiziellen Impfstart am Sonntag folgnten zahlreiche weitere. In Berlin bekam beispielsweise am Sonntagmorgen eine 101 Jahre alte Seniorin im Beisein von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) in einem Pflegeheim eine Spritze mit dem Impfstoff der Firmen BioNTech und Pfizer.Die beispiellose Impfkampagne gegen Covid-19 startete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...