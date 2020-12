Erste Impfungen gegen Covid 19 gibt es noch in diesem Jahr. Das ist ein Gamechanger für die Börsen. Die Aktienmärkte sind der wirtschaftlichen Entwicklung zwar weit vorausgelaufen. Dennoch sind viele Börsenstrategen zuversichtlich für 2021. Auch im Dax holen im November dadurch die zyklischen Unternehmen auf. Der Triebwerksausrüster MTU Aero Engines ist mit einem Plus von knapp 40 Prozent der größte Gewinner im DAX. MTU war als Produzent und Instandhalter von Flugzeugturbinen für die zivile Luftfahrt somit sehr stark vom LockDown betroffen und hatte dementsprechende Kursverluste zu erleiden, die aktuell wieder wettgemacht werden..Zum Chart .Nach den Verlusten durch den Corona-Sell Off im Ausmaß von 64 % hat das Papier einen Boden ausgebildet und ist von den Marktteilnehmern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...