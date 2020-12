DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fast 11.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland

In Deutschland sind innerhalb eines Tages fast 11.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden weitere 10.976 Ansteckungsfälle erfasst. Die bisherigen täglichen Höchstwerte lagen bei mehr als 30.000 Fällen. Da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln, liegen die Fallzahlen des RKI sonntags und montags in der Regel niedriger als an anderen Wochentagen.

Trump unterzeichnet neues Mega-Hilfsprogramm gegen Corona-Krise

Unter massivem Druck aus dem Kongress hat US-Präsident Donald Trump nun doch das neue gigantische Hilfsprogramm gegen die Corona-Krise in Kraft abgesetzt. Nach tagelangem Widerstand gegen das parteiübergreifend beschlossene Maßnahmenbündel im Volumen von rund 900 Milliarden Dollar (740 Milliarden Euro) zeichnete Trump die Gesetzesvorlage am Sonntag ab.

Spahn lehnt Privilegien für gegen Coronavirus geimpfte Bürger ab

Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) lehnt Sonderrechte für gegen das Coronavirus geimpfte Bürger ab. "Viele warten solidarisch, damit einige als erste geimpft werden können. Und die Noch-Nicht-Geimpften erwarten umgekehrt, dass sich die Geimpften solidarisch gedulden", sagte Spahn den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Lindner fordert "Krisenproduktion" von Corona-Impfstoff

Nach dem Start der Corona-Impfungen in Deutschland mehren sich die Forderungen nach einer deutlichen Beschleunigung der Vakzin-Produktion. FDP-Chef Christian Lindner sagte am Sonntagabend im Internetprogramm der Bild-Zeitung, in der derzeitigen krisenhaften Lage werde auch eine "Krisenproduktion" des Impfstoffs gebraucht.

Neue Corona-Variante auch in Südkorea nachgewiesen

Die zuerst in Großbritannien entdeckte neue Variante des Coronavirus hat auch Südkorea erreicht. Die Mutation sei bei drei in London lebenden Mitgliedern derselben Familie nachgewiesen worden, die am 22. Dezember nach Südkorea eingereist seien, teilte die Gesundheitsbehörde KDCA am Montag mit. Die drei Infizierten seien isoliert worden.

Saudi-Arabien verlängert Aussetzung kommerzieller Passagierflüge

Saudi-Arabien hat eine Aussetzung kommerzieller Passagierflüge wegen der in Großbritannien entdeckten neuen Coronavirus-Variante verlängert. Der Stopp werde für mindestens eine Woche ausgedehnt, meldete die amtliche Nachrichtenagentur SPA am Montag unter Berufung auf das Innenministerium. In "Ausnahmefällen" sollen Fluglandungen demnach aber erlaubt werden. Ebenfalls erlaubt bleiben soll der Frachtverkehr. Ausländern sollen zudem aus dem Königreich ausreisen dürfen.

Deutsche Wohnimmobilien verteuern sich trotz Corona-Krise weiter

Die Preise deutscher Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) sind im dritten Quartal 2020 stärker als zuvor gestiegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) erhöhten sich Preise von Wohnungen sowie Ein- und Zweifamilienhäusern gegenüber dem Vorquartal um 2,9 (zweites Quartal: 1,7) Prozent und lagen um 7,8 Prozent höher als im Vorjahresquartal.

Japans Industrieproduktion im November schwächer als erwartet

Japans Industrieproduktion hat sich im November deutlich schwächer als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung der Statistikbehörde stagnierte die Produktion auf Monatssicht. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg um 1,2 Prozent prognostiziert. Die Auslieferungen gingen um 0,9 Prozent zurück und die Lagerbestände um 1,1 Prozent.

Erdbeben der Stärke 5,2 erschüttert Kroatien

Ein Erdbeben der Stärke 5,2 hat am Montagmorgen Kroatien erschüttert. Das Epizentrum lag 50 Kilometer südlich der Stadt Sisak nahe der Hauptstadt Zagreb, wie das Seismologische Zentrum Europa-Mittelmeer (EMSC) am Montag mitteilte. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht.

US-Ermittler: Bombenleger von Nashville bei Explosion ums Leben gekommen

In ihren Ermittlungen zu der gewaltigen Explosion eines Wohnmobils in der US-Stadt Nashville sind die US-Behörden zu dem Schluss gelangt, dass der mutmaßliche Bombenleger bei der Tat ums Leben gekommen ist. Die Fahnder nannten am Sonntag auch erstmals den Namen des Verdächtigen. Der Mann heiße Anthony Warner und sei vor Ort gewesen, als "die Bombe hochging".

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 28, 2020 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.