Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Deutschland ist über die Schwelle von 30.000 gestiegen. Binnen 24 Stunden erhöhte sich die Zahl der Menschen, die an oder mit dem Virus gestorben sind, um 348 auf 30.126, wie das Robert-Koch-Institut am Montag mitteilte.

