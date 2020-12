Mein Wikifolio "Kissigs Nebenwerte Champions" orientiert sich an den Nebenwerten, die ich hier im Blog begleite. Über vier Monate hat sich der Prozess hingezogen, bis das Wiki nun endlich den Status "investierbar" erhielt, der es Anlegern ermöglicht, Geld in das Wiki zu investieren und so an der Entwicklung der von mir ausgewählten Aktienwerte teilzuhaben.? Investiere jetzt in "Kissigs Nebenwerte Champions" Seit dem Start am 19. August gab es schon einige Höhen und Tiefen an der Börse und auch der "Kurs" des Wikis hat bereits einige Bewegung hinter sich: in der Spitze lag es schon über 25,0% im ...

