Wochenausblick: Einkaufsmanagerdaten aus China und den USA, verkürzter Handel an den Börsen

Zum Jahresausklang fällt die Agenda an potentiell marktbewegenden Terminen übersichtlich aus. Daten zum US-Immobilienmarkt gibt es am Dienstag, zur Wochenmitte rückt der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago in den Fokus. Donnerstag folgen Einkaufsmanagerdaten aus China. Anleger sollten zudem die verkürzten Handelszeiten beachten.



Montag

Aus Japan kommen Daten zur Industrieproduktion im November.



Dienstag

Der Case-Shiller Hauspreisindex liefert um 14.30 Uhr Hinweise, wie sich der amerikanische Immobilienmarkt entwickelt hat. Gegen 16 Uhr wird das Verbrauchervertrauen für Dezember erwartet.





Mittwoch

Vorläufige Daten zu den US-Lagerbeständen im Großhandel laufen um 14.30 Uhr über die Ticker. Der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago erscheint um 15.45 Uhr, die schwebenden Hausverkäufe werden um 16 Uhr gemeldet. Am Ölmarkt schauen Investoren um 16.30 Uhr auf den wöchentlichen Bericht des Energieministeriums. In Deutschland endet der Handel bereits um 14 Uhr.

Donnerstag

Die Börsen in Frankfurt, Tokio, Wien und Zürich bleiben geschlossen, an den anderen Märkten findet nur ein verkürzter Handel statt. In New York ist die Wall Street geöffnet, der Anleihemarkt endet um 20 Uhr. Frische Konjunkturdaten aus China könnten für Bewegung sorgen. Erwartet werden der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe sowie den Dienstleistungssektor. Um 14.30 Uhr erscheinen in den USA die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

Freitag

Weltweit bleiben die Börsen geschlossen



