- Vorstand André Bertram verlässt die Greiffenberger AG zum 31.12.2020

Augsburg, 28. Dezember 2020 - Die Greiffenberger AG (die "Gesellschaft") und André Bertram, einer von zwei Vorständen der Gesellschaft, haben sich einvernehmlich darauf verständigt, dass Herr Bertram zum 31. Dezember 2020 aus dem Vorstand ausscheidet und das Unternehmen verlässt. Herr Bertram will sich zukünftig neuen Aufgaben zuwenden. Herr Martin Döring, der derzeitige Sprecher des Vorstands, wird die Greiffenberger AG nach dem Ausscheiden von Herrn Bertram als Alleinvorstand führen. Die Gesellschaft bedankt sich ausdrücklich bei Herrn Bertram für die in den letzten Jahren geleistete Arbeit, insbesondere für seinen Beitrag zum erfolgreichen Verkauf der Augsburger Betriebsimmobilie und der Entschuldung der Gesellschaft in einem sehr herausfordernden Umfeld.

Kontakt:Greiffenberger AGMartin DöringVorstandEberlestraße 2886157 AugsburgTel.: 0821/5212-261Fax: 0821/5212-275e-mail: martin.doering@greiffenberger.de