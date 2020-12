Über das Infotainment-System lassen sich neue Titel spielen und die Straße beschallen - das geht jedoch nur mit ausgewählten Modellen gut. Ein wichtiges Update lieferte Tesla zu den Feiertagen aus und platzierte damit ein kleines Weihnachtsgeschenk in die Unterhaltungssysteme der Fahrzeuge. Dabei hat das Unternehmen die Hupe, das Soundsystem und die Spielauswahl erweitert. Außerdem kündigte es weitere Möglichkeiten an, die in Arbeit seien. Das Upgrade ist zunächst nur in den USA erhältlich. Teslas können Passanten anfurzen Im neuen...

Den vollständigen Artikel lesen ...