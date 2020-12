BMW-Calls mit hohen Chancen bei Fortsetzung der Rally

Wie alle DAX-Werte legte auch die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003) am 28.12.20, als der DAX ein neues Allzeithoch erreichte, deutlich zu. Die Ankündigung des Managements, das Angebot an elektrisch angetriebenen Fahrzeugen in den nächsten Jahren von acht auf 20 Prozent erhöhen zu wollen, wurde von den Börsianern positiv aufgenommen. Im frühen Handel des 28.12.20 legte die Aktie zeitweise um nahezu drei Prozent zu.

Mit Kurszielen von bis zu 90 Euro (Bernstein Research) bekräftigte die Mehrheit der Experten ihre Kauf- oder Halte-Empfehlung für die BMW-Aktie. Kann die BMW-Aktie in den nächsten Wochen ihr Jahreshoch bei 77,31 Euro überwinden, um ihre Aufwärtsbewegung auf 80 Euro fortzusetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 78 Euro

Der J.P.Morgan-Call-Optionsschein auf die BMW-Aktie mit Basispreis bei 78 Euro, Bewertungstag 149.2.21, BV 0,1, ISIN: DE000JJ10K48, wurde beim Aktienkurs von 74,62 Euro mit 0,19 - 0,20 Euro gehandelt.

Kann sich der Kurs der BMW-Aktie in spätestens einem Monat auf 80 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,34 Euro (+70 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 69,93 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die BMW-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 69,93 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SD9JR85, wurde beim Aktienkurs von 74,62 Euro mit 0,46 - 0,47 Euro quotiert.

Gelingt der BMW-Aktie der Anstieg auf die Marke von 80 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,00 Euro (+113 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 68,192 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die BMW-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 68,192 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA3SMM9, wurde beim Aktienkurs von 74,62 Euro mit 0,67 - 0,68 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der BMW-Aktie auf 80 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,18 Euro (+74 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BMW-Aktien oder von Hebelprodukten auf BMW-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de