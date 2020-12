Baden-Baden (ots) - Die größten Stars - vereint bei United Charity: Europas größtes Charity-Auktionsportal kann dieses Jahr auf unzählige Highlights zurückblicken. Die Sport-Elite um Cristiano Ronaldo, Lionel Messi oder Lewis Hamilton, aber auch Musik-Legenden wie Robbie Williams oder Udo Lindenberg versteigerten auf www.unitedcharity.de (http://www.unitedcharity.de) einmalige Dinge und Erlebnisse. Der Erlös der Auktionen wurde dabei zu 100 Prozent gespendet!Die Hammer-Auktionen brachten enorme Summen für den guten Zweck ein. So wurde der getragene Rennanzug von Lewis Hamilton für 20.000 Euro versteigert und für ein Livestream-Konzert mit Tim Bendzko zahlte eine Bieterin unglaubliche 44.000 Euro! Auch die Fußball-Stars waren dieses Jahr wieder mit Spitzenauktionen vertreten, denn sogar die Weltfußballer Messi und Ronaldo stifteten ihre Trikots zugunsten von Kindern in Not. Eines der absoluten Highlights 2020 war auch das berühmte Corona-Kunstwerk von Rocklegende Udo Lindenberg, das über 30.000 Euro für UNICEF einbrachte!United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 10 Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8703Fax: +49 7221 366 8709Mail: team@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78160/4799980