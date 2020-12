Frankfurt (ots) - 2020 haben die Vermögensberaterinnen und Vermögensberater ihr ehrenamtliches Engagement vor Ort zur Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit der Tafeln in Deutschland enorm ausgeweitet. Von Finsterwalde über Aachen bis nach Landshut freuten sich insgesamt 20 regionale Tafeln in diesem herausfordernden Jahr über Geld- und Sachspenden, wie beispielsweise Mundschutzmasken zum Schutz der ehrenamtlichen Helfer vor Ort. Aber auch Weihnachtsgeschenke, Hubwagen und Zelte wurden unkompliziert und bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt, Kistenwaschanlagen installiert oder in der Lebensmittelausgabe geholfen. Getreu dem Unternehmensleitsatz "Menschen brauchen Menschen" wird seit der Verkündung der langfristigen Kooperation der Deutschen Vermögensberatung und Tafel Deutschland im Sommer so die Arbeit der bundesweit 95o regionalen Tafeln unterstützt. Die Vermögensberaterinnen und Vermögensberater zeigen großen Einsatz und machen sich vor Ort für die Menschen stark.Andreas Pohl, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG) zeigt sich sichtlich beeindruckt: "Unsere Vermögensberater setzen sich seit jeher sehr engagiert für das Wohl der Menschen vor Ort ein. Jetzt zeigt sich erst recht: Zusammenhalt ist das was zählt! Hier können wir viel bewegen. Gerade für Menschen, die auf die Lebensmittelspenden angewiesen sind. Die Tafeln unterstützen dort, wo es wichtig ist und bieten Hilfe, die direkt ankommt!"Gemeinsam viel bewegenIm 45. Jubiläumsjahr der Deutschen Vermögensberatung wurde das soziale Engagement deutlich ausgebaut. Neben der langfristigen Kooperation mit Tafel Deutschland unterstützt das Familienunternehmen die Arbeit des gemeinnützigen Vereins "Menschen brauchen Menschen e.V.". Das gemeinsame Ziel des Engagements ist es, sich für ein mitmenschliches und verantwortungsbewusstes Miteinander in der Gesellschaft starkzumachen. Einen Tätigkeitsschwerpunkt bilden dabei Hilfsprojekte, die insbesondere die soziale Teilhabe und die Bildungschancen von wirtschaftlich und sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen verbessern und fördern.Über die Deutsche Vermögensberatung GruppeRund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Finanzen, Vorsorge und Absicherung auf die Kompetenz und Erfahrung der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bietet sie in mehr als 5.000 Direktionen und Geschäftsstellen seit über 45 Jahren eine branchenübergreifende Allfinanzberatung. Damit ist das Familienunternehmen Deutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Bleiben Sie informiert - über www.dvag.de (http://www.dvag.de/) oder via Twitter @DVAG (https://twitter.com/DVAG).Pressekontakt:UnternehmenskommunikationWilhelm-Leuschner-Straße 2460329 Frankfurt am MainTel.: +49 69 2384 7182presse@dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6340/4799996