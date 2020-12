Darum geht's im Video: Plattform-Unternehmen wie Amazon, Apple, Facebook & Co stehen bei vielen Anlegern hoch im Kurs. Warum diese Unternehmen - obwohl noch relativ jung - bereits so dominant sind und anhand welcher Kriterien Anleger ein solches Plattform-Unternehmen erkennen können, berichtet der Buchautor und Investor Thomas Rappold. 00:00 - Wie entstanden Plattform-Unternehmen wie Amazon & Alphabet? 03:14 - Infrastruktur-Vorteile der Plattform-Giganten 05:03 - Darum ist Apple ein Plattform-Unternehmen 09:19 - Kriterium 1: Offene Systeme mit Schnittstellen 10:52 - Kriterium 2: Positive Spirale für Wachstum 15:55 - Kriterium 3: Burggraben-Geschäftsmodell! 18:16 - Wer kein Plattform-Unternehmen ist… - Weitere Infos zum erwähnten Plattform-Index: ?? So notiert der Solactive Smart Platform Economy Index aktuell: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/indizes/sl0bu0-solspecn-index-net-return-usd?utm_source=youtube.com&utm_medium=social&utm_campaign=handel&utm_term=link&utm_content=plattform-index ?? Diese Unternehmen stecken im Solactive Smart Platform Economy Index: https://www.solactive.com/wp-content/uploads/solactiveip/en/Factsheet_DE000SL0BU07.pdf ?? Zertifikate auf den Solactive Smart Platform Economy Index finden: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/tools/produktsuche/anlagezertifikate-finder/?utm_source=youtube.com&utm_medium=social&utm_campaign=handel&utm_term=link&utm_content=plattform-index - Mehr zur Analyse mit Silicon Valley: https://silicon-valley.de/