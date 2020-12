Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Chengdu wird am 29. Dezember eine Veranstaltung zum Thema Smart City Governance abhalten. Unter dem Motto "Mehrwert durch Daten und Smart Governance ermöglichen" ist die Veranstaltung die letzte Tranche des 2020 Chengdu New Economy Double Thousand Project.In der Hauptstadt der Provinz Sichuan werden Fachleute, Investitionsinstitutionen und Vertreter renommierter Unternehmen zusammenkommen, sowohl am Veranstaltungsort als auch über den Online-Kanal, und intensiv darüber diskutieren, welche Trends und Möglichkeiten es im Bereich Smart City Governance gibt und wie diese durch Daten ermöglicht werden.Auf der Veranstaltung wird eine Liste mit Möglichkeiten in Chengdus Bestrebungen, eine intelligente Stadt aufzubauen, vorgestellt. Die Liste soll das genaue Matching von Smart-City-Dienstleistern zu den jeweiligen Kunden erleichtern.Außerdem wird das Online-Stadtservicebüro von Chengdu eine Liste von Anwendungsfällen veröffentlichen, die beispielhaft für das Geschäftsumfeld von Chengdu sind.Unternehmen werden am Veranstaltungsort ihre neuen Produkte und neue Ansätze zur intelligenten Steuerung von Megastädten präsentieren. Dazu gehören die Smart-City-Dienste des Tech-Giganten Huawei, die Shared-Parking-Plattform von Chengdu Communications Investment und die öffentliche Daten-Service-Plattform von Chengdu Bigdata. Führende Technologien wie 5G und 4K/8K-Darstellung werden bei diesen Demonstrationen zum Einsatz kommen.In den letzten Jahren hat Chengdu bemerkenswerte Erfolge bei der Erforschung neuer Ansätze und innovativer Mechanismen der modernen Stadtverwaltung erzielt, darunter Top-down-Politikgestaltung, Verbesserung des "City Brain" und die gemeinsame Nutzung von öffentlichen Daten. Der Aufbau einer Smart City hat die Entwicklung unterschiedlicher Wirtschaftszweige in der Stadt gefördert.Gastgeber der Veranstaltung sind das städtische Online-Servicebüro von Chengdu, die Chengdu New Economy Development Commission und die Volksregierung des JingNiu Distrikts, Chengdu.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1391907/1.jpgPressekontakt:Li Menglin383138960@qq.com+86-15208229347Original-Content von: National Business Daily (NBD), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137385/4800098