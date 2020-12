Deutsche Lufthansa beginnt die heutige Sitzung mit einem kräftigen Anstieg. Derzeit verzeichnet der Kurs ein Plus von rund vier Prozent. Damit notiert der Wert nun bei 10,28 EUR. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage?

