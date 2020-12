In der letzten Woche setzte sich der Aufwärtstrend an den internationalen Aktienmärkten weiter fort, allerdings nur in sehr moderatem Ausmaß sowie unter einem vorweihnachtlich üblichen, sehr geringen Handelsvolumen. Der MSCI World (Euro) - Index stieg um + 0,15 %.Die letztwöchigen starken Korrekturen der international führenden Corona-Impfstoffentwickler MODERNA (- 11,8 %), BIONTECH (- 7,3 %) und CUREVAC (- 5,9 %) belegen nach den in den letzten Wochen erfolgten ersten internationalen Zulassungen der Vakzine von BioNTech und Moderna und der voraussichtlichen Markteinführung des Curevac-Impfstoffs ab Mai / Juni 2021 (Beginn der 3. und letzten klinischen Testphase mit Ergebnisvorlage ca. Ende März 2021 vor 2 Wochen) zwei Fakten, auf die wir in den letzten Wochen und Monaten dauerhaft hingewiesen hatten:

Den vollständigen Artikel lesen ...