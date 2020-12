Unterföhring (ots) - 28. Dezember 2020. WirBleibenZuhause. SAT.1 liefert im Januar 2021 die besten Gründe für einen Familienabend auf dem Sofa - mit vier Free-TV-Premieren und den gefragtesten Stars der deutschen Kinolandschaft in "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer", "Dieses bescheuerte Herz", "Vielmachglas" und "Wuff - Folge dem Hund".Gleich an Neujahr entführt der Sender seine Zuschauer auf eine Insel mit zwei Bergen: in der Free-TV-Premiere von "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" mit Henning Baum, Christoph Maria Herbst, Annette Frier, Uwe Ochsenknecht, Rick Kavanian und vielen weiteren. Darin begibt sich Waisenjunge Jim Knopf (Solomon Gordon) mit seinem Kumpel Lukas (Henning Baum) und dessen Lokomotive Emma auf die Suche nach seiner Herkunft ... Wer gerne einen Blick hinter die Kulissen der bezaubernden Adaption des Michael-Ende-Klassikers werfen möchte, dem liefert "Jim Knopfs abenteuerliche Reise - Das SAT.1 Spezial" (3. Januar, 14:00 Uhr) zudem viele spannende Hintergründe zu einer der teuersten deutschen Filmproduktionen aller Zeiten. "Dies ist das Aufwändigste, was ich je erlebt habe", staunt selbst Henning Baum über die 30-Millionen-Produktion.Und es geht hochkarätig weiter: Ebenfalls am 3. Januar bereitet Elyas M'Barek einem todkranken Teenie die Zeit seines Lebens - in der Free-TV-Premiere von "Dieses bescheuerte Herz". Am 12. Januar ermutigt Matthias Schweighöfer Jella Haase zu einer abenteuerlichen Reise in der Free-TV-Premiere von "Vielmachglas", bei der sie Marc Benjamin und sich selbst begegnet. Und in der Erstausstrahlung der tierischen Komödie "Wuff - Folge dem Hund", einer Seven Pictures Koproduktion, feiern Emily Cox, Kostja Ullmann, Frederick Lau und Johanna Wokalek am 19. Januar den besten Freund des Menschen ...Alle Spielfilm-Highlights in den ersten drei Januarwochen 2021 in SAT.1 im Überblick:1. Januar, 20:15 Uhr: Free-TV-Premiere "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer"1. Januar, 22:25 Uhr: "Die Reise zur geheimnisvollen Insel"2. Januar, 20:15 Uhr: "Die Insel der besonderen Kinder"2. Januar, 22:45 Uhr: "Noah"3. Januar, 14:00 Uhr: "Jim Knopfs abenteuerliche Reise - Das SAT.1 Spezial"3. Januar, 20:15 Uhr: Free-TV-Premiere "Dieses bescheuerte Herz"3. Januar, 22:25 Uhr: "Der geilste Tag"5. Januar, 20:15 Uhr: "Das Pubertier - Der Film"5. Januar, 22:05 Uhr: "Keinohrhasen"7. Januar, 20:15 Uhr: "San Andreas"9. Januar, 20:15 Uhr: "Der Herr der Ringe - Die Gefährten"10. Januar, 20:15 Uhr: "Dirty Dancing"10. Januar, 22:25 Uhr: "Love Vegas"12. Januar, 20:15 Uhr: Free-TV-Premiere "Vielmachglas"12. Januar, 22:05 Uhr: "Zweiohrküken"14. Januar, 20:15 Uhr: "Baywatch"16. Januar, 20:15 Uhr: "Der Herr der Ringe - Die zwei Türme"17. Januar, 20:15 Uhr: "Selbst ist die Braut"17. Januar, 22:35 Uhr: "Gone Girl"19. Januar, 20:15 Uhr: Free-TV-Premiere "Wuff - Folge dem Hund"21. Januar, 20:15 Uhr: "Stirb langsam 4.0"23. Januar, 20:15 Uhr: "Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs"Pressekontakt:Nadja SchlüterCommunication & PRUnit News, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 7281email: nadja.schlueter@seven.onePhoto Production & EditingAlwine Märzphone: +49 (0) 89 95 07 - 1141email: alwine.maerz@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4800208