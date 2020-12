Der Wettbewerb in der Versicherungsbranche ist groß. Jeder Prozentpunkt an Marktanteil wird hart erkämpft. Kundengewinnung ist nicht nur in Pandemiesituationen eine Herausforderung. Neukundengewinnung zum Beispiel durch Kaltakquise kann zeitraubend sein. In langen Zyklen müssen Interessenten immer wieder angesprochen werden. Ein Prozess, der viel Zeit und Arbeit erfordert. Hinzu kommt noch, dass Bestandskunden aufgrund des großen Angebots und der starken Preisorientierung vor allem im Bereich der Kfz-Versicherungen zu häufigeren Wechseln neigen.

Den vollständigen Artikel lesen ...