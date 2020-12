Die Commerzbank feilt weiter an der Zukunft: Kurz vor dem Jahreswechsel macht die Bank, an welcher der deutsche Staat nach wie vor maßgeblich beteiligt ist, Tabula rasa. Der Konzern bildet im Schlussquartal weitere Rückstellungen im hohen dreistelligen Millionenbereich. Erklärtes Ziel: Die Kosten weiter drücken. Die Commerzbank legt für ihre Restrukturierung weiteres Geld beiseite. Für den geplanten Stellenabbau habe die die Bank im Schlussquartal 2020 weitere Rückstellungen in Höhe von 610 Millionen ...

