Das Finanzministerium in Österreich erwartet wegen des Austritts Großbritanniens aus der EU einen Mehraufwand beim Zoll, sieht sich aber gut vorbereitet. Die Zollbeamten sollen sich "flexibel regional und bei Bedarf auch bundesweit aushelfen", hieß es am Montag in einer Aussendung. Zugleich informiert das Ministerium mit Schulungen, einer Hotline und auf seiner Webseite über die Auswirkungen des Brexits ...

