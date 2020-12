Die angelaufenen Corona-Impfungen in Deutschland bremsen am Montag keineswegs das Anlegerinteresse am SDAX-Neuling Home24. Die Papiere schossen an der Spitze des Nebenwerte-Index um mehr als zehn Prozent nach oben und näherten sich so ihrem Anfang Dezember erreichten Hoch seit zwei Jahren von 20,88 Euro. Mit 20,81 Euro in der Spitze lag dieses zu Wochenbeginn nur noch wenige Cent entfernt. Zuletzt hatte eine Kapitalerhöhung die Rallye vorübergehend ins Stocken gebracht.Der Online-Händler von Möbeln ...

