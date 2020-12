Wien (www.fondscheck.de) - Investoren müssen auch bei erfolgreichen aktiven Fonds mit längeren Phasen rechnen, in denen die Manager dem Markt hinterherhinken, so die Experten von "FONDS professionell".Dies habe eine Studie des Asset-Management-Riesen Vanguard ergeben, der selbst überwiegend Indexfonds vertreibe. Demnach hätten ganze 80 Prozent der Fonds in den USA, die ihren Vergleichsindex übertreffen würden, über mindestens eine Fünfjahresspanne im unteren Viertel ihrer Vergleichsgruppe rangiert. ...

