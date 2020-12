Die Aktie von Square verzeichnet am Montag vor US-Handelsstart Kursgewinne von rund zwei Prozent und nähert sich damit wieder ihrem Allzeithoch bei 243,38 Dollar an. Grund dafür sind Meldungen von vor den Feiertagen, wonach der Payment-Spezialist angeblich ein eher überraschendes Übernahmeziel im Auge hat. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg bereits an Heiligabend unter Berufung auf namentlich nicht genannte Personen berichtet, hat Square Interesse an einer Übernahme des Musikstreaming-Portals ...

Den vollständigen Artikel lesen ...