DGAP-News: PREOS Global Office Real Estate & Technology AG / Schlagwort(e): Personalie

PREOS Global Office Real Estate & Technology AG: PREOS Global Office Real Estate & Technology AG: Verhandlungen mit Thomas Olek über CEO-Posten bei PREOS aufgeschoben - Olek übernimmt Beratertätigkeit für publity-Konzern - Stephan Noetzel neu im Vorstand



28.12.2020 / 14:56

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pressemitteilung PREOS Global Office Real Estate & Technology AG: Verhandlungen mit Thomas Olek über CEO-Posten bei PREOS aufgeschoben - Olek übernimmt Beratertätigkeit für publity-Konzern - Stephan Noetzel neu im Vorstand - Verhandlungen über die Übernahme der Position des CEOs der PREOS durch Thomas Olek aufgeschoben - Thomas Olek übernimmt Beraterfunktion für den gesamten publity-Konzern im Bereich Big-Data Immobilienanalyse - Stephan Noetzel neu im Vorstand als Chief Operating Officer (COO) der PREOS - Erneute Ausgabe von Gratisaktien anstelle von Bardividende in 2021 und Verschiebung der für Januar 2021 erwogenen Barkapitalerhöhung geplant

Leipzig, 28.12.2020 - Der Aufsichtsrat der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ("PREOS", ISIN DE000A2LQ850, m:access) und Thomas Olek, Vorsitzender des Vorstands der publity AG, haben sich heute darauf verständigt, die Verhandlungen über die Übernahme der Position des CEOs der PREOS durch Olek aufzuschieben. Vorläufig wird Olek ab dem 1. Januar 2021 die Funktion eines Beraters für den gesamten publity-Konzern übernehmen. Dabei wird er sich darauf konzentrieren, die Bereiche Big-Data Immobilienanalyse und Internationalisierung zu stärken, die als wesentliche Erfolgsfaktoren für das weitere Wachstum der Unternehmen im publity-Konzern identifiziert worden sind.



Der PREOS-Konzern hat derweil sein Vorstandsteam verstärkt: Mit Beschluss vom 16.11.2020 hat der Aufsichtsrat den Rechtsanwalt Stephan Noetzel zum weiteren Vorstandsmitglied der PREOS neben Frederik Mehlitz bestellt. Noetzel hat am 01.12.2020 im Vorstand die Position des Chief Operating Officer (COO) übernommen. Zuvor war er Head of NPL Services bei der publity AG.



An den von Olek mit seinem Engagement für die PREOS verbundenen Forderungen soll unabhängig von den jüngsten Entwicklungen festgehalten werden. Anstelle einer Bardividende für das Geschäftsjahr 2020 soll der Hauptversammlung im Jahr 2021 daher erneut eine Ausgabe von Gratisaktien zur Beschlussfassung vorgeschlagen werden. Zudem soll auch an der erwogenen 10%-Barkapitalerhöhung festgehalten werden. Voraussichtlich wird diese aber nicht bereits im Januar 2021, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2021 erfolgen. Langfristig plant die PREOS weiterhin, ihre Aktie zu einem Dividendenwert mit einer Zielgröße von 5% des Aktienkurses zu entwickeln. Pressekontakt:



Finanzpresse und Investor Relations:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus

Telefon: +49 69 905505-52

E-Mail: preos@edicto.de Über PREOS Global Office Real Estate & Technology AG Die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ("PREOS") ist ein auf Büroimmobilien fokussierter aktiver Immobilieninvestor. PREOS agiert dabei als effizient aufgestellte Management-Holding. Im Ankauf liegt der Fokus auf Büroimmobilien mit Entwicklungspotenzialen in deutschen Metropolregionen. Wertschöpfung wird durch gezielte Maßnahmen des Asset Managements generiert. Entwickelte Bestandsimmobilien werden im Falle adäquater Verkaufsopportunitäten veräußert. Die Unternehmensstrategie sieht vor, das Immobilienportfolio durch Zukäufe in den kommenden Jahren deutlich zu vergrößern. Die PREOS-Aktie (ISIN DE000A2LQ850) notiert im Freiverkehrssegment m:access der Börse München (PAG.MU) sowie auf Xetra (PAG.DE). Der Firmensitz von PREOS befindet sich in Leipzig.

28.12.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de