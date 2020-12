München (ots) - "Nur schnell abhaken!" Die 2:16-Pleite der deutschen U20-Auswahl gegen Kanada bei der WM hatte fast historische Ausmaße. Nach dem 3:5 gegen Finnland zum Auftakt stehen jetzt die beiden Partien gegen Slowakei (Dienstag, ab 03.30 Uhr live bei MagentaSport) sowie gegen Schweiz (Donnerstag, ab 00.00 Uhr live bei MagentaSport) an. "Der Start war unter den Corona-Umständen schwierig genug", so MagentaSport-Experte und -Reporter Patrick Ehelechner, "aber das Team kann schon mit einem Sieg noch den Einzug ins Viertelfinale schaffen. Slowakei und Schweiz - das sind die beiden wichtigsten Partien."Aktuell haben die Schweizer wie die deutsche U20-Auswahl noch keinen Punkt. Die ersten 4 Teams der beiden Fünfer-Gruppen qualifizieren sich für die Viertelfinals bei der U20 WM in Kanada, die ab dem 2. Januar starten. MagentaSport zeigt die deutschen Gruppen-Spiele als Free TV-Angebot live.Die U20 WM und die PENNY DEL live bei MagentaSport - die nächsten Spiele:Heute DEL:Ab 18.15 Uhr: Eisbären Berlin - Krefeld PinguineAb 20.15 Uhr: EHC Red Bull München - Nürnberg Ice TigersDienstag, 29.12.2020:U20 WM:Ab 03.30 Uhr: Slowakei - DeutschlandDEL:Ab 18.15 Uhr: Grizzlys Wolfsburg - Kölner HaieAb 20.15 Uhr: Pinguins Bremerhaven - Iserlohn RoostersMittwoch, 30.12.2020:DEL:Ab 18.15 Uhr: Nürnberg Ice Tigers - Schwenninger Wild WingsAb 20.15 Uhr: Krefeld Pinguine - Düsseldorfer EGDonnerstag, 31.12.2020U20 WMAb 00.00 Uhr: Deutschland - SchweizSamstag, 02.01.2021DELAb 17.15 Uhr: Adler Mannheim - EHC Red Bull MünchenAb 19.45 Uhr: Straubing Tigers - ERC IngolstadtPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/4800482