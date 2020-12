Die Alibaba Aktie (-8,88% auf HKD 208,20) war zu Wochenauftakt der große Verlierer an der Hongkonger Börse. Das Handelsvolumen war enorm: Jede achte Aktie, die am Montag in Hongkong gehandelt wurde, war eine Aktie von Alibaba. Dass die Anleger verunsichert reagieren ist verständlich. Die Regierung ermittelt gegen die Marktmacht von Alibaba und will die Ant Group, eine 33%-Beteiligung von Alibaba, auf ihr Kerngeschäft zurechtstutzen - und das unter zeitlich straffen Auflagen. Dass Alibaba sein Aktienrückkaufprogramm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...