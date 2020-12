Über die Weihnachtsfeiertage hat die größte und bekannteste Kryptowährung neue Rekordhöhen markiert. Der Bitcoin-Kurs kletterte auf einigen Handelsplattformen erstmals über die Marke von 28.000 Dollar. Dieses Niveau konnte er nicht ganz halten, lag zuletzt aber mit rund 27 000 Dollar weiter deutlich über dem Schlusskurs vom Samstag. Die zweitgrößte Digitalwährung Ethereum kann jedoch auch am Montag weiter kräftig zulegen. Viele Investoren sehen in Bitcoin ähnlich wie in Gold einen Schutz vor Kaufkraftverlust, ...

