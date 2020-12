Der Silberpreis hat sich in den vergangenen Wochen besser entwickelt als der Goldpreis. Und so überrascht es nicht, dass Silber mittlerweile an einem Ausbruchs-Setup arbeitet. Heute ist der Silberpreis an einem wichtigen Widerstand angekommen. Gelingt der Ausbruch, dann hellt sich die Situation für die Silber-Bullen weiter auf. Einzelne Silber-Aktien wie Coeur Mining oder Endeavour Silber signalisieren bereits einen Ausbruch. Doch auch die größeren wie Pan American Silver oder Fortuna Silver sehen ...

