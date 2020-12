Rund 102.200 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von ca. 5 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking Österreich (grösste Position im Depot), liegt so: DE000LS9BHW2: +1.41% vs. last gabb, -7.11% ytd, +51.50% seit Start 2013 . Warum nur "rund"? Nun, weil heute wie angekündigt wegen des vorhandenen steuerlichen Verlusttopfes etliche Gewinnpositionen abverkauft wurden, aber das Geld noch nicht gutgeschrieben ist. Die Übersicht erfolgt morgen/übermorgen. Im wikifolio habe ich Wolford nach dem 18 Prozent Plus vor Weihnachten etwas verkleinert.Wolford ( Akt. Indikation: 6,90 /7,95, -4,81%) Bezeichnung Kaufkurs Aktueller Kurs seit Kauf Kurswert ISIN Wert vom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...