Wie meine treuen Leser*innen bereits wissen, bin ich kein Börsen-Zocker. Im Fall von Wasserstoff-Aktien erlag ich in diesem Jahr allerdings der Rendite-Versuchung und investierte etwas "Spielgeld" in NEL Asa - was sich mit +188% Performance seit Jahresbeginn durchaus bezahlt gemacht hat. Denn NEL Asa profitierte vom insgesamt positiven Branchensentiment und verschärften Klimaschutzzielen. Nachhaltiges...

Den vollständigen Artikel lesen ...