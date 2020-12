Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, ein aufregendes Börsenjahr liegt hinter uns, in dem die Märkte mit der ein oder anderen Volte überraschten. Erinnert sei hier bspw. an den Corona-Crash im Februar/März, wo es allein für den Dax binnen vier Wochen fast 40% nach unten ging. Dabei hatten die deutschen Blue Chips kurz zuvor (konkret: am 19. Februar) noch ein Allzeithoch bei...

Den vollständigen Artikel lesen ...