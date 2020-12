AURORA CANNABIS

Grüner Rauch dringt nun auch in unserem Land immer mehr in den Markt und macht die Kurse High. Doch nicht jedes Investment ist ein positives Rauscherlebnis. In unserem Cannabis Aktienpaket gehen wir auf die Gewinner dieser Wachstumsbranche ein. AURORA: ACB // ISIN: CA05156X1087 Es geschah im Jahre des Herrn 1943, als Lied-Texter Hans Fritz Beckmann zur Feder griff, um folgende tiefgründige Zeilen aufs Papier zu bringen: "Ja, wenn man die Frau historisch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...