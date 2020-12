DJ XETRA-SCHLUSS/DAX markiert dank Brexit-Deal neues Allzeithoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Am ersten Handelstag nach Weihnachten ist der deutsche Aktienmarkt auf ein Allzeithoch bei 13.819 Punkten gestiegen. Treiber waren die in letzter Sekunde doch noch erreichte Einigung auf ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien nach der zum Jahresende auslaufenden Brexit-Übergangsphase und das Inkrafttreten des 900 Milliarden Dollar schweren Corona-Maßnahmenpakets in den USA, nachdem US-Präsident Donald Trump dieses mit seiner Unterschrift nun doch noch abgesegnet hat. Auch der in vielen Ländern begonnene Start der Impfkampagnen sorgte für Zuversicht und Kauflaune. Der DAX gewann 1,5 Prozent auf 13.790 Punkte. MDAX und SDAX markierten ebenfalls neue Rekordhochs.

Delivery Hero darf koreanische Woowa übernehmen

Für Delivery Hero ging es um 9,1 Prozent nach oben. Der Essenslieferant wird von der koreanischen Kartellbehörde die Genehmigung für das stark wachstumsträchtige Joint Venture mit der südkoreanischen Woowa erhalten, unter der Bedingung, dass die koreanische Tochtergesellschaft Yogiyo veräußert wird. Dies hatte sich allerdings schon angedeutet. Die Analysten der DZ Bank gingen in ihrer jüngsten Kaufempfehlung bereits von dem Verkauf von Yogiyo aus. Ihrer Meinung nach liegt der Hauptfokus auf der Beschleunigung des Wachstums in Asien und hier dürften der Kauf von Woowa und der Start des Service von Foodpanda in Japan den eigenen Fußabdruck vergrößern.

Deutsche Post legten um 2,6 Prozent zu. Konzernchef Frank Appel sagte gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, dass 2020 Rekorde beim Gewinn und auch beim Pakettransport erwartet werden. "Auch wenn an der Börse bereits mit einem Rekordgewinn gerechnet wird, sind die Aussagen doch positiv", meinte ein Marktteilnehmer. Heidelberger Druckmaschinen schlossen 4,6 Prozent fester. Das Unternehmen hat kurz vor Jahresultimo ein Grundstück für einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag verkauft. Damit könne das Eigenkapital gestärkt werden, hieß es im Handel.

Commerzbank muss weitere Rückstellungen bilden

Die Commerzbank-Aktie schloss derweil praktisch unverändert. Die Bank bildet im vierten Quartal 2020 weitere Rückstellungen für Restrukturierungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 610 Millionen Euro. Diese entfallen auf den Abbau von 2.300 Vollzeitstellen. Die Rückstellungen werden sich in entsprechender Höhe negativ auf das Nettoergebnis im Schlussquartal auswirken. Die zusätzlichen Rückstellungen kamen aus Marktsicht nicht wirklich überraschend. Nach der zuletzt guten Entwicklung ging es für MTU Aero um 1,3 Prozent nach unten.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 49,3 (Vortag: 48,7) Millionen Aktien im Wert von rund 2,29 (Vortag: 2,26) Milliarden Euro. Es gab 29 Kursgewinner und 1 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.790,29 +1,49% +4,09% DAX-Future 13.789,00 +1,51% +5,70% XDAX 13.799,87 +1,51% +5,06% MDAX 30.655,69 +0,80% +8,28% TecDAX 3.212,32 +0,89% +6,55% SDAX 14.656,42 +0,65% +17,14% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 177,50 14 ===

