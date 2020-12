DJ Aktien Schweiz schließen deutlich im Plus

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit kräftigen Gewinnen ist die Börse in der Schweiz am Montag aus dem Handel gegangen. Teilnehmer sprachen von einer Jahresendrally nach der Weihnachtspause, die auch an anderen europäischen Börsen und an der Wall Street zu beobachten war. Anschub erhielten die Märkte von der Nachricht aus den USA, wonach Präsident Donald Trump dem 900 Milliarden Dollar schweren Hilfspaket nach anfänglicher Verweigerung nun doch zugestimmt hat.

Stützend wirkte auch das Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien, mit dem der befürchtete No-Deal-Brexit abgewehrt wurde. Im übrigen richteten die Teilnehmer den Blick nach vorn und damit auf die Covid-Impfkampagne, die in zahlreichen Ländern gestartet wurde. Damit verknüpft sich die Hoffnung auf eine Wiederöffnung der Wirtschaft und auf den einen oder anderen Nachholeffekt.

Der SMI gewann 1,8 Prozent auf 10.603 Punkte. Alle 20 SMI-Werte schlossen im Plus, 8 von ihnen gewannen mehr als 2 Prozent.

Getrieben wurde der Markt von den Schwergewichten Nestle und Novartis, die sich um 2,3 bzw. 2,9 Prozent verteuerten. Das dritte Schwergewicht Roche lief um 1,1 Prozent nach oben. Zweitstärkster SMI-Wert waren Lonza, die sich um 2,4 Prozent steigerten.

Hier war auch das sogenannte Window Dressing zu beobachten, denn die Aktie hat im Jahersverlauf fast 60 Prozent zugelegt. Fondsmanager legen sich gegen Jahresende gerne die gut gelaufenen Titel in ihre Depots um ihre Bilanz zu schönen.

Clariant verteuerten sich um 5,1 Prozent, nachdem der Großaktionär Sabic für die kommende Hauptversammlung eine Sonderdividende von 2 Franken je Aktie des Spezialchemieunternehmens zum Thema gemacht hat. "Mit den anhaltenden Veräußerung der nicht zum Kerngeschäft gehörenden Bereiche wurde bereits auf eine Sonderdividende spekuliert", kommentierte ein Marktteilnehmer.

Bankenwerte blieben europaweit hinter dem Markt zurück. Das könnte damit im Zusammenhang stehen, dass auch nach der Einigung zwischen Brüssel und London Unsicherheiten für den Finanzdienstleistungssektor bestehen bleiben. UBS legten 0,1 Prozent zu, während Credit Suisse 1 Prozent gewannen. Besser lief es für die Versicherungsaktien mit einem Plus von 2,2 Prozent für Zurich Insurance oder plus 2,1 Prozent für Swiss Life.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/err

(END) Dow Jones Newswires

December 28, 2020 11:53 ET (16:53 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.