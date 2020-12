DJ PTA-News: coinIX GmbH & Co. KGaA: Personelle Änderung in der Geschäftsführung der Komplementärin der coinIX GmbH & Co. KGaA

Hamburg, 28. Dezember 2020 (pta013/28.12.2020/18:05) - Dr. Christoph Lymbersky, Geschäftsführer der Komplementärin der coinIX GmbH & Co. KGaA und CEO der Gesellschaft, will sich einer neuen beruflichen Herausforderung stellen und hat daher sein Amt in Abstimmung mit der Gesellschafterversammlung der coinIX Capital GmbH und dem Aufsichtsrat der Gesellschaft zum 31.12.2020 niedergelegt.

Während seiner Vorstandstätigkeit erfolgte das Listing der Gesellschaft an der Düsseldorfer Börse. Mit den Mitteln aus der kurz darauf durchgeführten Kapitalerhöhung erwarb das Unternehmen verschiedene Beteiligungen, u.a. an der Finexity AG, der Pandora Core AG sowie der Natix GmbH. Desweiteren wurden Investitionen in die Krypto-Projekte The Graph, 2Key, Poket Network, Shyft getätigt.

Vorstand und Aufsichtsrat der coinIX GmbH & Co. KGaA, danken Dr. Christoph Lymbersky für die gute Zusammenarbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. Die Aufgaben von Dr. Lymbersky wird Felix Krekel, CFO der coinIX GmbH & Co. KGaA, bis auf weiteres als Alleingeschäftsführer der coinIX Capital GmbH übernehmen.

Die coinIX GmbH & Co. KGaA ist eine auf Investitionen in digitale Assets und Blockchain-Technologie spezialisierte Beteiligungsgesellschaft. Aktuell setzt sich das Beteiligungsportfolio aus mehr als 20 Kryptowährungen und Blockchain-Projekten sowie sechs Unternehmensbeteiligungen zusammen.

Pressekontakt: Moritz Schildt, Vorsitzender des Aufsichtsrats der coinIX GmbH & Co. KGaA E-mail: ms@coinix.capital Telefon: +49 40 35 67 67 58 Mobil: +49 160 973 971 41

Aussender: coinIX GmbH & Co. KGaA Adresse: Ludwig-Erhard-Straße 1, 20459 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Moritz Schildt Tel.: +49 40 356767568 E-Mail: mail@coinix.capital Website: www.coinix.capital

ISIN(s): DE000A2LQ1G5 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

