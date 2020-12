Der Dax erreicht heute ein neues Allzeithoch - und das mitten in einem harten Lockdwon in Deutschland (der wahrscheinlich über den 10.Januar hinaus verlängert wird). Warum? Ein Analyst formuliert es so: "Nach jeder Pande Der Dax erreicht heute ein neues Allzeithoch - und das mitten in einem harten Lockdwon in Deutschland (der wahrscheinlich über den 10.Januar hinaus verlängert wird). Warum? Ein Analyst formuliert es so: "Nach jeder Pandemie kam ein Boom"! Alle sind euphorisch, es gab laut Deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...