Xiaomi hat in China sein neues Flaggschiff, das Xiaomi MI 11, vorgestellt. Es ist ab sofort erhältlich und kommt als erstes Smartphone weltweit mit dem neuen Qualcomm Snapdragon 888. Der Preis lässt hoffen. Das Erste mit einem Qualcomm Snapdragon 888, dem neuen Top-SoC (System-on-a-Chip) der US-Chipschmiede, ausgestattete Smartphone ist ab sofort erhältlich und es kostet nur ab 500 Euro. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht: Es wird vorerst nur in China verkauft. Der Verkauf in weiteren Weltregionen ist nicht einmal angekündigt. Vorstellung des Xiaomi MI 11 am 28. Dezember 2020 in ...

