Die chinesische Alibaba Group (US01609W1027), die eine der weltweit größten Online-Handelsplattformen betreibt, hat aktuell wieder mit verschiedenen Beeinträchtigungen zu kämpfen - jedoch nicht zum ersten Mal. Auch schon in den vergangenen Jahren war Alibaba bereits mehrfach Gegenstand wettbewerbsrechtlicher Untersuchungen gewesen. Doch während die Alibaba-Aktie Ende Oktober entgegen allen zurückliegenden gerichtlichen Verfahren noch ein neues Allzeithoch erreicht hatte, ist sie seitdem enorm eingebrochen. Was genau steckt also diesmal dahinter?Gestoppter Börsengang, Interventionen und Ermittlungen der KartellbehördeNoch Anfang November hatte die Ant Group, eine Tochtergesellschaft der Alibaba Group, über die das Unternehmen ein eigenes Onlinebezahlsystem offeriert, den größten Börsengang in der Geschichte geplant (anvisierte anfängliche Aktienmarktkapitalisierung: rd. 250 Mrd. USD). Dieser wurde jedoch kurzfristig abgesagt. Grund dafür waren neue staatliche Auflagen zur geplanten künftigen Beschränkung von Online-Kreditvergaben, deren Umsetzung das Geschäft der Ant Group sehr stark und nachhaltig beeinträchtigen würde.

