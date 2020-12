DJ MÄRKTE USA/Staatshilfe treibt Wall Street auf Rekordhoch

NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem langen Weihnachts-Wochenende hat sich die Wall Street zu Beginn der letzten Handelswoche in diesem Jahr mit deutlichen Aufschlägen gezeigt. Alle drei Leitindizes markierten bereits zum Start neue Rekordhochs. Der Dow-Jones-Index schloss 0,7 Prozent fester bei 30.404 Punkte, während der S&P-500 um 0,9 Prozent zulegte. Für den Nasdaq-Composite ging es um 0,7 Prozent nach oben. Dabei gab es insgesamt 1.685 (Donnerstag: 1.894) Kursgewinner und 1.495 (1.212) -verlierer. Unverändert schlossen 60 (118) Titel. Die Umsätze fielen indes recht gering aus, da sich viele Händler ein paar freie Tage bis Jahresende gönnen.

Mit Erleichterung reagierten die Anleger darauf, dass der scheidende US-Präsident Donald Trump endlich dem 900 Milliarden Dollar schweren Hilfspaket für die von der Corona-Pandemie schwer getroffene US-Wirtschaft zugestimmt hat. Durch die Unterzeichnung eines Übergangshaushalts durch Trump wurde zudem auch ein Stillstand von Bundesbehörden und anderen staatlichen Einrichtungen in den USA abgewendet. Die grassierende Corona-Pandemie sorgte indessen für Sorgenfalten. Die Zahl der Neuinfektionen ist in den USA nach wie vor sehr hoch.

"Wir können endlich aufatmen und sagen, dass das Chaos um das Konjunkturpaket vorbei ist", schrieb Hussein Sayed, Chef-Marktstratege bei FXTM, in einer Notiz.

Alibaba-ADRs holen Tagesverluste auf

Konjunkturseitig standen keine Veröffentlichungen auf der Agenda. Auch Unternehmensmeldungen waren dünn gesät. Der chinesische E-Commerce-Riese Alibaba hat sein geplantes Aktienrückkaufprogramm um 4 Milliarden US-Dollar auf 10 Milliarden Dollar aufgestockt. Wie der Konzern mitteilte, soll das Programm bis 2022 laufen. Die in den USA gehandelten ADR der Alibaba-Aktie tendierten gut behauptet nach einem Minus von 1,5 Prozent zum Start. Auf der Aktie lasteten zunächst die von den chinesischen Behörden eingeleiteten kartellrechtlichen Ermittlungen, die aber bereits in der Vorwoche den Kurs kräftig nach unten gedrückt hatten.

Am Samstag berichtete Barron's, dass ein großer Pensionsfonds, der State Teachers Retirement System of Ohio, seine Beteiligungen an Apple und Tesla im dritten Quartal reduziert habe. Dies gehe aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervor. Die Aktien der beiden Unternehmen zeigten sich davon jedoch unbeeindruckt. Für die Apple-Aktie ging es in dem freundlichen Handelsumfeld um 3,6 Prozent nach oben, Tesla legten 0,3 Prozent zu. Tesla-Chef und -Gründer Elon Musk sagte derweil, eine - einstmals von ihm angedachte - Privatisierung des Unternehmens sei undenkbar geworden.

Pfund nach Post-Brexit-Deal unter Druck

Am Devisenmarkt zeigte sich das britische Pfund nach der Einigung auf ein Post-Brexit-Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU am Donnerstag nun mit kräftigen Abschlägen. Das Pfund gab 0,8 Prozent nach auf 1,3443 Dollar. Der Euro gewann 1 Prozent auf 0,9084 Pfund. Marktbeobachter verwiesen darauf, dass bislang noch keine Entscheidung über den künftigen Status des bedeutenden britischen Finanzsektors in der EU getroffen wurde.

Die Ölpreise zeigten sich nach einem wechselhaften Geschäft leichter. Hier nahmen im Verlauf die Sorgen wegen Corona und wegen eines Überangebots zu. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI verlor 1,1 Prozent auf 47,70 Dollar, Brent fiel um 0,7 Prozent auf 50,92 Dollar.

Der Goldpreis zeigte sich etwas leichter. Der Preis für die Feinunze verlor 0,2 Prozent auf 1.873 Dollar.

US-Anleihen mit zehnjähriger Laufzeit drehten im Handelsverlauf ins Plus. Der Wegfall der politischen Unsicherheiten rund um das Hilfspaket drückte nur vorübergehend, während im späten Geschäft die Sorgen um die Corona-Pandemie stützten. Die Rendite zehnjähriger Papiere fiel bei steigenden Notierungen um 0,7 Basispunkte auf 0,92 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 30.403,97 0,68 204,10 6,54 S&P-500 3.735,36 0,87 32,30 15,62 Nasdaq-Comp. 12.899,42 0,74 94,69 43,76 Nasdaq-100 12.838,86 1,01 127,85 47,01 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,13 1,2 0,12 -107,3 5 Jahre 0,36 -0,2 0,36 -156,4 7 Jahre 0,64 -1,4 0,65 -161,1 10 Jahre 0,92 -0,7 0,93 -152,0 30 Jahre 1,66 0,0 1,66 -140,6 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:30 Mi, 8:12 % YTD EUR/USD 1,2211 +0,17% 1,2223 1,2190 +8,9% EUR/JPY 126,78 +0,42% 126,49 126,05 +4,0% EUR/CHF 1,0858 +0,07% 1,0875 1,0825 +0,0% EUR/GBP 0,9084 +0,97% 0,9011 0,9074 +7,3% USD/JPY 103,82 +0,24% 103,48 103,41 -4,6% GBP/USD 1,3443 -0,79% 1,3569 1,3433 +1,4% USD/CNH (Offshore) 6,5311 +0,18% 6,5225 6,5302 -6,3% Bitcoin BTC/USD 26.887,75 +1,59% 27.107,92 23.408,25 +272,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,70 48,23 -1,1% -0,53 -14,3% Brent/ICE 50,92 51,29 -0,7% -0,37 -15,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.872,61 1.877,10 -0,2% -4,49 +23,4% Silber (Spot) 26,26 25,88 +1,5% +0,38 +47,1% Platin (Spot) 1.035,05 1.028,00 +0,7% +7,05 +7,3% Kupfer-Future 3,57 3,56 +0,4% +0,01 +26,5% ===

