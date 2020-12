Mit der Akquisition der modernen und skalierbaren Technologieplattform von cxLoyalty transformiert JPMorgan Chase sein Leistungsangebot im Tourismusbereich

Wie JPMorgan Chase Co. (NYSE: JPM) und die cxLoyalty Group Holdings heute bekannt gaben, hat JPMorgan Chase eine Vereinbarung zur Übernahme der Sparte Global Loyalty der cxLoyalty Group Holdings unterzeichnet. Die Transaktion umfasst die führenden Technologieplattformen, die Reiseagentur mit Rundum-Service sowie die Geschäftsbereiche Geschenkgutscheine, Merchandise und Prämienpunkte von cxLoyalty.

"Diese Investition ist Teil unserer Anstrengungen, unserem großen und schnell wachsenden Kundenstamm überragende Reisevorteile in großem Maßstab anzubieten. Menschen rund um den Globus wollen wieder reisen, und das wird hoffentlich für viele in naher Zukunft möglich sein. Die Übernahme des Reise- und Prämiengeschäfts von cxLoyalty wird unseren Millionen von Chase-Kunden ein attraktiveres Erlebnis verschaffen, sobald sie wieder unbesorgt verreisen können", so Marianne Lake, Chief Executive Officer of Consumer Lending bei JPMorgan Chase.

cxLoyalty ist ein führendes Unternehmen für Kundenloyalitäts- und Technologielösungen mit einer Branchenerfahrung von mehr als 40 Jahren. Die Expertise von cxLoyalty in der Entwicklung, Verwaltung und Durchführung von Kundenbindungsprogrammen ergänzt die Reputation von JPMorgan Chase, seinen Kunden einen hohen und differenzierten Mehrwert zu bieten. Die Transaktion wird dem soliden Fundament im Bereich der Loyalitätslösungen, einschließlich der Ultimate Rewards-Plattform von Chase und der bestehenden cxLoyalty-Kundenbasis, zusätzliche Impulse verleihen und noch holistischere, umfassende Customer Journeys für alle Kunden ermöglichen. Die Marke cxLoyalty und die vorhandenen Kundenbeziehungen werden weiterhin von Todd Siegel, CEO der cxLoyalty Group, geführt.

"JPMorgan Chase ist der richtige Partner, um weiter in unser führende Loyalitätssparte zu investieren", so Todd Siegel, Chief Executive Officer bei cxLoyalty. "Im Rahmen dieser Partnerschaft werden wir unsere Technologielösungen, Prämieninhalte und erstklassigen personalisierten Kundenerfahrungen für unsere Fortune-500-Kunden und deren Millionen von Kunden weltweit stärken und erweitern."

Marianne Lake fügt an: "Wir heißen Todd und cxLoyalty bei JPMorgan Chase willkommen und freuen uns darauf, noch attraktivere Vorteile für unsere gemeinsamen Kunden bereitstellen zu können."

JPMorgan Chase-Kreditkartenkunden werden Ultimate Rewards zunächst wie gewohnt weiter nutzen und mit der Zeit Zugang zu verbesserten Reiseerlebnissen erhalten.

Über JPMorgan Chase Co.

JPMorgan Chase Co. (NYSE: JPM) ist ein führender globaler Anbieter von Finanzdienstleistungen, der Büros rund um den Globus unterhält und ein Vermögen im Umfang von 3,2 Billionen US-Dollar verwaltet. Das Unternehmen ist Marktführer bei Investmentbanking, Finanzdienstleistungen für Verbraucher, Bankdienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen und Handelsfirmen, Abwicklung von Finanztransaktionen und Vermögensverwaltung. Das im Dow Jones Industrial Average geführte Unternehmen bedient über seine Marken J.P. Morgan und Chase Millionen von Kunden in den USA und viele der renommiertesten Konzerne, Organisationen und Regierungsbehörden der Welt. Nähere Informationen über JPMorgan Chase Co. sind verfügbar unter www.jpmorganchase.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

